Байден підписав закон про надання Україні «історичного» фінансування у 13,6 млрд доларів

Президент США Джо Байден повідомив, що підписав двопартійний закон про державне фінансування, який передбачає надання Україні «історичного» фінансування у 13,6 мільярда доларів.

«Я щойно підписав двопартійний закон про державне фінансування, який… надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування», – написав Байден у твітері 15 березня.

«Агресія Путіна проти України об’єднала людей Америки та світу, щоб діяти невідкладно і рішуче. Я хочу подякувати керівництву Конгресу за таку швидку роботу з переконання, що у нас є ресурси, необхідні для продовження нашої рішучої реакції на цю кризу», – додав президент США.

Він нагадав, що ця війна перетворила майже три мільйони українців на біженців. «Це на додачу до того, що понад 12 мільйонів людей, які потребують гуманітарної допомоги в Україні. Сполучені Штати допомагають давати глобальну гуманітарну відповідь із нашими партнерами в Європі та за її межами», – додав він.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».