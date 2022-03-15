Кулеба про четвертий раунд санкцій ЄС проти Росії: «нищівний удар», але зупинятися на цьому не можна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «нищівним ударом» по Росії четвертий раунд санкцій Євросоюзу, але наголосив, що зупинятися на цьому не можна.

«Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці й самолюбству РФ. Я вдячний всім державам-членам ЄС за це рішення. Але на цьому не можна зупинятися, поки ми не зупинимо Путіна. Наступ на санкційному фронті буде тривати, поки РФ не припинить агресію, бомбардування наших міст, воєнні злочини проти наших людей», – написав Кулеба на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, «у бан» відправляються:

операції з низкою підприємств РФ, включаючи військово-промисловий комплекс: Роснєфть-Аеро, Рособоронекспорт, Високоточні комплекси, Курганмашзавод, Вертольоти Росії, Об’єднана авіабудівна корпорація, Об’єднана суднобудівна корпорація, Уралвагонзавод та Зеленодольський завод ім. Горького;

нові інвестиції в енергетичний сектор РФ;

послуги кредитного рейтингу, а також доступ до послуг, пов’язаних із кредитною рейтинговою діяльністю;

чавун та сталь (розширено торговельні обмеження);

предмети розкоші;

ключові олігархи, бізнесмени, лобісти та пропагандисти, які просувають політику РФ щодо України, а також очолюють ключові компанії у секторах ВПК (персональні санкції).

Згідно з опублікованим в офіційному журналі ЄС списком, санкції ЄС запроваджені проти російських мільярдерів Романа Абрамовича, Сулеймана Керімова і Германа Хана, а також генерального директора «Першого каналу» Костянтина Ернста.

Нові обмеження, введені через вторгнення Росії на територію України, зачіпають 15 фізичних осіб і дев’ять компаній.

Рішення є частиною четвертого пакету обмежувальних заходів, запроваджених Брюсселем проти Москви у зв’язку зі збройною агресією проти України, йдеться у повідомленні Євроради.

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер зачіпають 877 росіян і 62 російські компанії.

Активи осіб, які включені до списку, заморожують. Громадянам і компаніям із Євросоюзу заборонено укладати угоди з особами та компаніями зі списку санкцій. На фізичних осіб додатково розповсюджується заборона на поїздки. Вона не дозволяє в’їжджати на територію Євросоюзу або перетинати її транзитом (це не поширюється на громадянина ЄС Абрамовича).

Євросоюз зажадав від Росії негайного виведення військ з української території та визнання суверенітету сусідньої країни у міжнародно визнаних кордонах.