Кількість підсанкційних громадян РФ у світі треба збільшити до 6000 – голова НАЗК Новіков

Україна запустила процес примусового вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти – «на користь держави Україна». Також правоохоронні органи розпочали пошук закордонних активів наближених до Кремля громадян Росії. Національне агентство з питань запобігання корупції бере активну участь у цих процесах. Детально про це та роботу НАЗК в умовах війни розповів журналістам Радіо Свобода очільник відомства Олександр Новіков.

– Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація. Чи маєте ви вже список активів, які будуть націоналізовані?

– НАЗК було залучено до пошуку такого майна і формулювання рішення Ради національної безпеки і оборони. Вчора (14 березня 2022 року – ред) ми передали першому віце-прем’єр-міністру – міністру економіки Юлії Свириденко проект відповідного рішення РНБО. У списку – 21 компанія, а також все оформлене на них майно.

– Що це за компанії, майно яких буде примусове вилучено в Україні?

– Зокрема, це два банки: «Промінвестбанк» і «Сбєрбанк»​, які переходять у власність України. Також у списку ​«​Енергомашспецсталь», ​«Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України», ​«Л​исичанська нафтова інвестиційна компанія», ​«Газпром збут Україна», ​«Южніігіпрогаз», «13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту» і ще низка.

Це ті підприємства, які будуть націоналізовані на користь України відповідно до закону, прийнятому 3 березня. Я впевнений, що це не останній випадок вилучення на користь України майна в держави, яка веде агресивну війну з Україною.

– Чи правильно я розумію, що може бути націоналізоване в Україні лише те майно, яким володіє безпосередньо Російська Федерація?

– Так.

– Тобто наближеним до Кремля російським олігархам та бізнесменам не варто турбуватися, що їхні активи в Україні можуть бути примусово вилучені?

Майно російських олігархів або причетних до війни фізичних або юридичних осіб РФ також в майбутньому буде конфісковане на користь України

– Ухвалений закон передбачає, що, дійсно, примусовому вилученню підлягає тільки те майно, яке прямо або опосередковано належить Російській Федерації. Але, наскільки мені відомо, майно російських олігархів або причетних до війни фізичних або юридичних осіб РФ також в майбутньому буде конфісковане на користь України.

– Як технічно відбуватиметься процес примусового вилучення майна?

– Корпоративні права в цих підприємствах будуть передані державі Україна і управління буде здійснюватися спеціальним підприємством, визначеним урядом України. Фактично не саме майно буде передаватися, а власність на підприємства, на які оформлено це майно.

– Скільки часу може зайняти цей процес передачі?

– Мені важко прогнозувати. До наших обов’язків відноситься пошук майна і підготовка проекту рішення Кабінету міністрів України, і надання його першому віце-прем’єр-міністру. Я не думаю, що це буде довга процедура – тиждень-два.

– І що далі чекає на це вилучене майно: приватизація чи воно залишаться у держвласності?

– Все залежить від рішення уряду щодо цього майна. Може бути і приватизація. Але я не думаю, що приватизація буде проводитися в умовах війни. Це майно Росії може залишитися в управлінні держави Україна і використано на оборону від загарбницьких дій Росії.

– Коли саме майно, яке належить Росії, буде націоналізовано?

– Коли саме це питання буде винесено на розгляд засідання РНБО, буде залежить від уряду. НАЗК не входить до складу уряду. Але я впевнений, що це буде на цьому тижні.

– Чи може бути доповнений цей список іншими активами, які належать Росії в Україні?

– Він може бути доповнений іншими підприємствами, які можуть запропонувати інші міністерства або відомства. Але, наскільки ми бачимо, цей список – це все майно, яке ідентифіковано на території України.

– Різні країни ЄС вже заявили, що арештували коштовне майно громадян РФ, проти яких введені санкції. Зокрема, Німеччина арештувала яхту олігарха Алішера Усманова; Франція – яхту голови «​Роснефті Ігоря Сєчина; Італія – яхту олігарха Андрія Мельниченка; Іспанія – яхту колишнього офіцера ФСБ, керівника корпорації «​Ростех» Сергія Чемезова​. Якою може бути подальша доля цих активів?

– Про це неодноразово вже заявляло наше міністерство закордонних справ та міністерство юстиції. Ми впевнені, що Україна має заявити право на це майно або на грошові кошти від продажу цього майна, як кошти, які будуть направлені на відшкодування шкоди, завданої війною, яку розв’язала Росія проти України. Для цього існують міжнародні механізми як звернення до Міжнародного кримінального суду та ЄСПЛ, так і до національних судів тих країн, які почали розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами.

Оскільки ці олігархи, фактично, є співучасниками війни Росії проти України, то їх майно за кордоном може бути вилучене на користь України або стягнуто кошти.

– Чи займається Україна пошуком активів, які належать наближеним до Кремля особам, для подальшої їх конфіскації? Який алгоритм дій?

– На сьогодні країнами ЄС накладені санкції на майно 619 російських осіб, що означає заморожування активів. Україна працює над пошуком таких активів. Створена координаційна група за наказом генерального прокурора Ірини Венедіктової. Представник НАЗК очолює цю групу. Ми працюємо спільно із журналістами-розслідувачами з різних країн, з російською опозицією, з міжнародними юридичними компаніями, правоохоронними органами Європейського союзу та США. Весь цей процес очолює Офіс генерального прокурора.

На сьогодні країнами ЄС накладені санкції на майно 619 російських осіб, що означає заморожування активів

На сьогодні критичним є не пошук активів, а збільшення, принаймні, у 10 разів кількості осіб, на яких накладені санкції.

Чому? Тому що навіть не на всіх наближених до Путіна олігархів, які фактично фінансують війну проти України, сьогодні накладені санкції. Зокрема, не накладені санкції на всіх членів російського уряду. Накладені санкції лише на кожне третє підприємство військово-промислового комплексу Росії. Тому на сьогодні вкрай необхідно збільшити кількість підсанкційних росіян з шестисот до шести тисяч осіб. Впевнений, що активи всіх будуть знайдені, заморожені і вилучені на користь України.

– Як НАЗК залучено до цієї справи?

– Безпосередньо НАЗК координує роботу всіх органів державної влади з пошуку активів, а також осіб, на яких додатково можуть бути накладені санкції. Це, в першу чергу, будуть російські пропагандисти. Це будуть російські олігархи – всі до одного. Це будуть підприємства військово-промислового комплексу РФ та їхнє керівництво. Це будуть керівники центральних органів влади Росії.

Чому саме ці особи? Тому що саме ці особи інтегровані в західний світ. Вони мають там активи. І тому саме в їх інтересах найскоріше усунути Путіна у будь-який спосіб від керівництва Росії та продовження загарбницької війни проти України.

– Чи є вже списки цих російських осіб, проти яких потрібно ввести санкції?

– Списки вже сформовані і частково передані до МЗС. Наскільки мені відомо, потім вони дипломатичною нотою передають ці документи до відповідних країн для заморожування активів цих осіб зі списку.

Крім збільшення підсанкційних осіб, ще один проект, яким займається НАЗК – це синхронізація санкцій між країнами. Оскільки не всі особи, які є під санкціями в одній юрисдикції, наприклад, в країнах ЄС, є під санкціями в інших юрисдикціях, наприклад, в Великобританії або в США, або в Австралії.

– Головний напрямок НАЗК – запобігання корупції – зараз на паузі?

– Загалом – так. Але оскільки в нас є функція запобігання корупції, ми активно працюємо над проектами унеможливлення корупції під час розподілу гуманітарної допомоги, мобілізації, військових дій. Впевнений, що зараз вона відсутня.

Ми збираємось запустити портал викривачів, де кожен з будь-якої країни світу зможе анонімно повідомити про активи російської еліти, де б вони не знаходилися

Ще один важливий напрямок – на наступному тижні ми збираємось запустити портал викривачів, де кожен з будь-якої країни світу зможе анонімно повідомити про активи російської еліти, де б вони не знаходилися. Якщо ці активи набуті у корупційний спосіб, то потенційно після їх стягнення такі особи зможуть отримати 10% від вартості цих активів.

– НАЗК також запустив портал щодо пошуку російських колаборантів. Наскільки активно вам повідомляють про таких осіб?

– Ми працюємо. На вчора (14 березня 2022 року – ред.) ми вже передали інформацію щодо 70 таких осіб до департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

– Чи був хтось затриманий?

– Це питання до Служби безпеки України. Але, наскільки мені відомо, так.

– Ви надіслали лист-подяку міністру оборони Росії Шойгу за корупцію в російській армії. Чи є реакція в Росії на нього?

– Поки відповідь ми не отримали, очікуємо. Плануємо звернутися із повідомленням про вчинення міністром Шойгу кримінальних злочинів до Генеральної прокуратури Росії та ФСБ. Оскільки це явний випадок державної зради з боку Шойгу, але яка вигідна Україні.

– Можливо у НАЗК є нові знахідки, які свідчать про корупцію в Росії з боку російських чиновників?

– Ми вчора звернулися до Контрольно-ревізійного управління Росії з проханням надати нам інформацію про використання на підкуп українських чиновників 5 мільярдів доларів США упродовж 2014-2021 років.

Про цю суму була публічна інформація, озвучена на найвищому рівні керівництвом Російської Федерації. Оскільки підривна діяльність пов’язана насамперед з підкупом посадових осіб державної влади, місцевого самоврядування, тому ми хотіли би перевірити чи задекларували ці особи такі кошти.