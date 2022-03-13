З Європейської бізнес асоціації виключили компанії з російським корінням

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців, які можуть працювати та мають роботу – працювати. А власників бізнесу на територіях, де немає активних бойових дій – відновити діяльність. «Ви – частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі як ніколи», – заявив очільник уряду.

Про те, як бізнес в Україні працює під час війни, розповіла журналістам Радіо Свобода у короткому інтерв’ю виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко.

– Які з компаній, які входять у Європейську бізнес асоціацію припинили чи призупинили роботу в Україні?

– Більш ніж 1000 компаній є членами Європейської бізнес асоціації. До війни вони створювали 2 мільйони робочих місць в Україні. Коли ми запитали у компаній, хто з них закрився, то переважна більшість повідомили, що продовжують бізнес в Україні. Хтось призупинив, але це не означає, що вони пішли з ринку, вони продовжать свою діяльність в Україні, як тільки з’явиться мир.

Не менше третини компаній продовжують працювати навіть в таких, достатньо складних, умовах. Лише 1% наших компаній-членів асоціації сказали, що планують повністю закривати бізнес в Україні.

–​ Хто входить в цей 1%?

– Я не можу сказати назви цих компаній, тому що ми проводили анонімне дослідження. Об’єктивно ми бачимо, що бізнес в Україні переживає нелегкі часи. В кого є фінансова подушка безпеки, той ще може перечекати і пережити цей момент і допомагати людям. В кого такої подушки немає, такому бізнесу буде дуже важко. Кому простіше всього перечекати – так це міжнародним компаніям, які мають підтримку від материнських компаній, і там є фінансові вливання з-за кордону для того, щоб підтримати співробітників в Україні. Також це стосується великого українського бізнесу.

–​ Як компанії продовжують працювати в Україні в умовах війни?

– Зараз бізнес намагається максимально підтримати свій персонал. Більша частина компаній продовжує зараз виплачувати заробітну плату. Більше від половини компаній з них зберегло зарплату своїм співробітникам на найближчі пів року та до кінця року. Хтось виплачує додаткові кошти для переміщення своїх співробітників разом із родинами у безпечні місця на захід України або за кордон.

Чимало компаній фінансують важливі для Збройних сил України програми

Потреби людей дуже сильно змінились, так само і потреби бізнесу дуже сильно змінились. Якщо раніше бізнес думав про розвиток, то на сьогоднішній момент потужності розвивають ті, хто випускає необхідні саме зараз товари. Чимало компаній фінансують важливі для Збройних сил України програми: закуповують бронежилети, каски, медицину.

Приватні компанії надають логістичні послуги по перевезенню вкрай необхідних товарів як всередині України, так і щодо доставки цих товарів в Україну з ЄС та інших країн. Допомагають в евакуації людей для уникнення гуманітарних катастроф.

Зараз ми бачимо згуртованість нації, згуртованість людей.

Від Радіо Свобода: Для прикладу , Meest Group інтенсивно задіює свою благодійну організацію, щоб вивозити та передавати гуманітарну допомогу постраждалим в умовах війни, агропромхолдинг Астарта передає українським військовим, територіальній обороні, госпіталям та потребуючим верствам населення продукти, L’Oréal доставляє гігієнічні засоби біженцям, чимало компаній направляють фінанси на підтримку ЗСУ.

–​ З основними труднощами стикаються іноземні компанії зараз? Як намагаються вирішити їх?

– Пріоритети дуже сильно змінилися. Бізнес дуже сильно переоцінив свої цінності. Безпека вийшла на перше місце. Пріоритет номер один для бізнесу – це зберегти людей, а потім вже активи.

Бізнес думає, як зберегти життя людей, в першу чергу, а вже в другу – це забезпечити роботу своїх потужностей

Раніше якщо скаржилися на судову систему та корупцію серед чиновників, то зараз всі ці речі відійшли на другий план. Тому що бізнес думає, як зберегти життя людей, в першу чергу, а вже в другу – це забезпечити роботу своїх потужностей. Насправді, складна ситуація. Основне завдання – вціліти.

–​ Що робить Асоціація для того, щоб іноземні компанії, які працюють в Україні, йшли з Росії?

– Ми, як Асоціація, виступили з ініціативою подумати, чи дійсно варто продовжувати там бізнес, враховуючи розв’язану Росією війну проти України, що фактично призвело до гуманітарної катастрофи. Ми вже виключили з членів асоціації компанії, які мають російські коріння.

Від Радіо Свобода: Раніше виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко закликала: «Ми бачимо, що вже сотні українських та міжнародних компаній бойкотують Росію. Закликаємо тих, хто ще не приєднався, також зробити це. Країна-агресор має бути ізольована, позбавлена ресурсів та фінансування».

–​ Якої допомоги від української влади потребує бізнес зараз?

– Ми, як представники бізнесу, розуміємо, що одна із ключових речей, якою ми маємо опікуватися – це координація дій бізнесу і спілкування з владою України. Деякі речі бізнес вже адаптував на потреби військового часу.

Першочергове – щоб війна закінчилася перемогою для України і перемогою для світу

Зараз питання прожити цей період, дочекатися перемоги і миру, а далі робити бізнес.

І держава думає про те, які можуть бути варіанти для мобілізації інвестицій. Це можуть бути і податкові канікули, якісь фінансові стимули, спеціальні програми державного замовлення. Але першочергове – це встановити мир. Щоб війна закінчилася перемогою для України і перемогою для світу.