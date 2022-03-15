МВС: через агресію РФ в Україні знищені 3,5 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська армія знищила вже 3,5 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

У тому числі, за його словами, 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані.

«Зруйновані заклади освіти – повністю або частково – 72 об’єкти. Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Зараз це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо – понад 400», – цитує слова Монастирського під час телемарафону пресслужба МВС.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.