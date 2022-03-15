Ще два будинки пошкоджено у Святошинському районі та наземну частину станції метро «Лук’янівська» – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що в столиці вранці під обстріли потрапили не лише будинки у Подільському районі та біля Осокорків, а й у Святошинському, а також станція метро – у Шевченківському районі.

«Ніч проти 15 березня у Києві пройшла не спокійно. Місто під ранок знову опинилося під обстрілами. Пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району. Пошкоджено наземну частину станції метро «Лук’янівська». Лінія метрополітену працює. На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби», – повідомляє КМДА у Telegram.

Щодо метро, то наразі відомо, що пошкоджено ударною хвилею вхід на станцію.

Столична адміністрація не надає даних щодо жертв по місцю подій.

Водночас речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що наслідками усіх обстрілів вранці наразі відомо про двох загиблих, 35 врятовані, одна людина в лікарні.

Водночас ДСНС дає такі дані щодо будинків у Святошинському районі та постраждалих: у дев’ятиповерховому житловому будинку незначні пошкодження і локальні загорання; у шістнадцятиповерховому – руйнування значні, із подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 врятовані.

Раніше сьогодні повідомлялося про обстріл будинків на Подолі та в районі Осокорків у Києві. Дані щодо потерпілих там уточнюються, було відомо про одну постраждалу людину.