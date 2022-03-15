Обстріл будинків на Подолі та в районі Осокорків у Києві: щодо жертв невідомо, працюють рятувальники

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про влучання боєприпасу у десятиповерховий житловий будинок на Подолі, а також у двоповерховий – в районі Осокорків у Києві.

«15 березня у Подільському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вулиці Мостицькій, сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 – ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС у м. Києві», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі Осокорків, на вулиці Садовій, внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

«О 05:57 загорання локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

14 березня на Оболоні, на вулиці Богатирській у Києві, через артобстріл сталася пожежа і часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку. Одна людина загинула, трьох шпиталізували, дев’ятьом допомогу надали на місці. Також учора внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені.