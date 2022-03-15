Число жертв удару військових РФ по телевежі в Рівному зросло до 19, цифра не остаточна – голова ОВА

Число загиблих унаслідок ракетного удару, завданого російськими військовими по телевежі у місті Рівне, зросло до 19 людей, повідомив голова Рівненської обласної воєнної адміністрації Віталій Коваль в ефірі телеканалу «Рада» 15 березня.

«Станом на 8:30 ранку ми маємо 19 загиблих і 9 постраждалих», – сказав високопосадовець, додавши, що число жертв може зрости, операція з розбирання завалів триває.

Точна кількість загиблих буде відома через кілька годин, коли рятувальники завершать свою роботу.

Унаслідок авіаудару 14 березня по телевізійній вежі на Рівненщині в регіоні певний час не працювало теле- і радіомовлення.

Це вже не вперше російські війська атакують телевізійні та вежі зв’язку в Україні. До такого вони вдавалися, зокрема, у Києві, Харкові та інших містах.