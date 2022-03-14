Через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- і радіомовлення – влада

Внаслідок авіаудару 14 березня по телевізійній вежі на Рівненщині в регіоні не працє теле- і радіомовлення, повідлмив голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль у фейсбуці.

«Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи Т2 і радіо», – написав Коваль.

Він дав рекомендації, яким чином стежити за новинами та в який спосіб.

Раніше сьогодні стало відомо, що внаслідок авіаудару пошкоджень зазнала телевізійна вежа на Рівненщині.

Це вже не вперше російські війська атакують телевізійні та вежі зв’язку в Україні. До такого вони вдавалися, зокрема, уКиєві, Харкові та інших містах.