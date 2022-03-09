У Харкові відновили українське телемовлення – Держспецзв’язку

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомили, що цифрове телевізійне мовлення в Харківській області працює.

«Наразі харків’янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник – UA Харків», – йдеться в повідомленні.

Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу російських військ 6 березня.

У Держспецзв’язку нагадали, що, крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube.

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.

У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.

1 березня російські війська обстріляли Київську телевежу, внаслідок чого, як повідомили в ДСНС, загинули п’ятеро людей, п’ятеро постраждали. Крім того, через це на певний час зупинилася трансляція деяких телеканалів.

Російські війська захопили телевежу і телерадіомовлення у Херсоні, повідомили Національна гвардія і Міністерство внутрішніх справ України 4 березня. Про підготовку фейкових телетрансляцій того ж дня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.