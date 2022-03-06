Українське телебачення тепер є у «Дії» – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє 6 березня, що українське телебачення тепер можна дивитися у застосунку «Дія».

«Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у застосунку «Дія» – «Дія TV». Завдяки йому українці матимуть безоплатний доступ до новин будь-де та будь-коли», – йдеться у повідмленні.

У Мінцифри також пояснили, як скористатися послугою:

«Оновіть застосунок «Дія».

Зайдіть у розділ «Послуги».

Оберіть «Дія TV» – і трансляція почнеться автоматично».

Нова послуга, йдеться у повідомленні, вже доступна для користувачів IOS та Android.

«Зараз «Дія TV» транслює марафон єдності «Ми сильні разом», до якого долучилися провідні українські телеканали. Згодом з'являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми», – додали у відомстві.

1 березня російські війська обстріляли Київську телевежу, внаслідок чого, як повідомили в ДСНС, загинули п’ятеро людей, п’ятеро постраждали. Крім того, через це на певний час зупинилася трансляція деяких телеканалів.

Російські війська захопили телевежу і телерадіомовлення у Херсоні, повідомили Національна гвардія і Міністерство внутрішніх справ України 4 березня. Про підготовку фейкових телетрансляцій того ж дня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого, як повідомив Генштаб ЗСУ, російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Цьому також є численні свідчення очевидців, фото- і відеодані.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.