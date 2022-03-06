Обстріл телевежі в Харкові: призупинена телетрансляція

У результаті обстрілу російськими військами телевежі в Харкові призупинена телетрансляція, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу. Тимчасово телетрансляція призупинена. Як інформує представник Концерну РРТ, сигнал наразі відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом», – написав він у телеграмі 6 березня.

Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації закликає жителів Харкова користуватися альтернативними каналами отримання об’єктивної інформації в результаті обстрілу телевежі і втрати теле- і радіотрансляції.

«Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самій вежі», – заявили у Держспецзв’язку.

Тим часом, мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, який транслюється на українських телеканалах, заявив, що вежа внаслідок обстрілу вціліла. «За моєю інформацією, вишка на місці, було потрапляння, перебито кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати», – сказав Терехов.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.