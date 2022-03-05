«Київстар» відновив зв’язок на Миколаївщині

Мобільний оператор «Київстар» відновив роботу мобільних мереж у Миколаївській області, повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

«Гарні новини для абонентів у Миколаївській області та їхніх друзів і родичів. Сьогодні о 12:00 спеціалісти технічної дирекції «Київстару» відновили роботу базових станцій у Первомайську та на околицях міста. Є зв’язок», – повідломила вона у фейсбуці.

Водночас, як раніше повідомлялося, у Херсоні та області мобільний зв’язок «Київстар» частково не працює.

У пресслужбі компанії повідомили журналістам проєкту Радіо Свобода «Схеми», що зв’язок у частині населених пунктів регіону не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі. Там зазначають, що ремонтні роботи наразі неможливі.

Окремо в пресслужбі зазначили, що мають інформацію про стан кожної базової станції або ділянки оптоволоконних систем та «використовують кожну хвилину затишшя, щоб відновлювати зв’язок на територіях ведення інтенсивних військових дій».

Спеціалісти з Інституту масової інформації у подібних випадках рекомендують мати SIM-картки всіх мобільних операторів, що є в Україні, з мінімально необхідною сумою грошей для дзвінків та смс.

У Лабораторії цифрової безпеки зазначають, що у випадку відсутності мобільного зв’язку, можна використовувати офлайн месенджери, які можуть допомогти підтримувати зв’язок із тими, хто фізично поряд.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації запевняли, що зв’язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, хоча попереджали, що у районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження.