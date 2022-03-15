Генштаб ЗСУ про бойові втрати РФ: понад 13,5 тис особового складу, 81 збитий літак і 95 вертольотів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 15 березня, на 20-й день повномасштабного російського вторгнення:

особовий склад – понад 13 500 осіб,

404 танків,

1279 бойових броньованих машин,

150 артилерійських систем,

64 реактивних системи залпового вогню,

36 засобів протиповітряної оборони,

81 літак,

95 гелікоптерів,

640 автомобілів,

3 кораблі,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

9 безпілотних літальних апаратів

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.