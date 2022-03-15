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Генштаб ЗСУ про бойові втрати РФ: понад 13,5 тис особового складу, 81 збитий літак і 95 вертольотів

Підрахунок втрат РФ ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб (на фото: українські військові на Київщинф)

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 15 березня, на 20-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – понад 13 500 осіб,
  • 404 танків,
  • 1279 бойових броньованих машин,
  • 150 артилерійських систем,
  • 64 реактивних системи залпового вогню,
  • 36 засобів протиповітряної оборони,
  • 81 літак,
  • 95 гелікоптерів,
  • 640 автомобілів,
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 9 безпілотних літальних апаратів

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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