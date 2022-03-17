Сили ППО за добу уразили 14 повітряних цілей військ Росії – ЗСУ

Сили протиповітряної оборони України 17 березня уразили щонайменше 14 повітряних цілей військ Росії, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За повідомленням, знищено:

сім літаків;

один вертоліт;

три БпЛА;

три крилаті ракети.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 березня втрати особового складу армії Росії складають близько 14 тисяч осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.