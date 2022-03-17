Шольц заявив, що відповідальний за війну «лише Путін», а не росіяни. Його закликали «не обманювати себе»

Канцлер Олаф Шольц закликав не ображати росіян, які живуть у Німеччині, бо відповідальним за війну в Україні, за його словами, є лише президент Росії Володимир Путін.

«Абсолютно неприпустимо, коли людей родом із Росії ображають чи фізично на них нападають. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це», – написав Шольц у твітері 17 березня.

В іншому твіті він заявив, що Німеччина швидко надаватиме допомогу біженцям з України.

На заяву Шольца відгукнувся спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він закликав канцлера Німеччини «не обманювати себе».

«Пане канцлер, Ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну? А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ? Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу нікому не вдалося отримати виправдувальний вирок із аргументом «я просто виконував наказ», – написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці.

17 березня, виступаючи перед німецьким парламентом президент України Володимир Зеленський поклав на Німеччину частину відповідальності за напад Росії на Україну і загибель тисяч цивільних унаслідок російської агресії.

Група незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні – від кінця лютого до середини березня – провели опитування, в перебігу якого з’ясували, що майже три чверті росіян підтримують війну проти України, відчуваючи такі позитивні емоції як гордість, радість, повага, довіра та надія. Результати соцдослідження є у розпорядженні російської служби Радіо Свобода.