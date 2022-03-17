ВООЗ зафіксувала 43 напади на медустанови за час війни Росії в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи в Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому війні Росії в Україні, 17 березня в Нью-Йорку.

Як наголосив голова ВООЗ, напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права.

Він також заявив про труднощі з доставкою гуманітарної допомоги від ООН до Сум і Маріуполя, обложених російськими військами.

Представники країн Заходу на засіданні Радбезу знову різко розкритикували дії Росії, закликавши її негайно припинити вогонь.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і – окремо від нього – голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель – 17 березня звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Блінкен сказав, що погоджується з оцінкою президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем».

Держсекретар згадав про удар по драматичному театру в Маріуполі, в якому ховалися люди (про жертв наразі не повідомляли, розбір завалів триває на тлі обстрілів), а також про загибель 10 цивільних жителів у Чернігові.

За словами Блінкена, за три тижні війни стало очевидним, що російські війська завдають ударів по цивільних об’єктах – хоча Москва стверджує протилежне. США збирають докази, які б формально підтвердити факт скоєння воєнних злочинів.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.