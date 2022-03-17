ДСНС: через агресію Росії загинули 19 рятувальників

19 українських рятувальників загинули внаслідок дій російських військ, повідомили 17 березня у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Ми рятуємо, а нас вбивають! 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів», – йдеться в повідомленні ДСНС у фейсбуці.

Зокрема, один співробітник ДСНС загинув, ще один був поранений сьогодні вдень внаслідок артилерійського обстрілу під час гасіння пожежі на території ринку в Харкові.

«Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися в зв’язку з обстрілами. Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі), сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 одиниць техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ДСНС повідомили, що п’ятеро її співробітників 17 березня отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеню від президента України Володимира Зеленського.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.