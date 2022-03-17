ОП: 3810 людей евакуювали за день гуманітарними коридорами

За 17 березня гуманітарними коридорами в Україні евакуювали 3810 людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«2 000 маріупольців вже змогли дістатися Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі. Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя», – написав він у своєму телеграм-каналі.

«1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці. До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів», – додав Тимошенко.

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Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.