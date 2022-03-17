У Києві залишки збитої ракети влучили в будинок у Дарницькому районі – 1 людина загинула, 3 – постраждали

За попередньою інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще троє постраждали, коли вранці 17 березня залишки збитої ракети влучили в житловий будинок у Дарницькому районі Києва.

«Внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі. О 5:49 займання на площі 20 квадратних метрів ліквідовано. Проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, евакуювали 30 людей, дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

16 березня внаслідок потрапляння уламків випущеного російськими військами снаряду у житловий будинок в Шевченківському районі Києва дві людини постраждали. Також учора російські військові обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, внаслідок чого пошкоджений газопровід низького тиску.