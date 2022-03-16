Російські військові обстріляли Сарни на Рівненщині – місцева влада

Російські військові випустили ракети по Сарнах Рівненської області, повідомив мер міста Руслан Серпенінов. За попередніми даними, жертв немає, додав він.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що удар був завданий по одному з військових інфраструктурних об’єктів у Сарнах. Він також повідомив, що жертв і постраждалих немає.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».