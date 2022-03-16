ЗСУ: українська ППО 16 березня знищила щонайменше 10 літаків і гелікоптерів військ РФ

Протиповітряна оборона України за добу 16 березня знищила щонайменше 10 повітряних цілей військ Росії, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти і один БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 і вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно», – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21-й день повномасштабного російського вторгнення становлять: особовий склад – понад 13 800 осіб, 430 танків, 1375 бойових броньованих машин.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.