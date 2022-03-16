«Прозрінь» недостатньо»: Резніков звернувся до відомих росіян, які засудили агресію проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 16 березня публічно звернувся до публічних осіб у Росії, які після початку повномасштабної агресії засудили дії Кремля.

«Звертаюся до тих громадян Росії, особливо – до публічних осіб, які несподівано «прозріли». Вам не хочеться асоціюватися з людожерським режимом, який вас влаштовував, але зараз зірвався з ланцюга. Розумію», – визнав міністр.

Втім, він вказав на те, що російська агресія почалася з окупації Криму у 2014 році, а не 20 днів тому.

«Ви могли про це забути, але ми ж все пам’ятаємо. Жоден українець більше не повірить вам на слово. Ніколи. Ніхто не повірить, що ви «не знали» або що «вас обманули». Ніхто. «Прозрінь» недостатньо». Якщо хочете пом’якшити свою провину, необхідно діяльне каяття», – стверджує Резніков.

Він закликав росіян до активного спротиву «військовій авантюрі» на вуличних акціях, назвавши це спосіб «змінити своє місце в переліку воєнних злочинців».

«Не імітуйте. Дійте», – порадив голова Міноборони.

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Редакторка російського державного Першого каналу Марина Овсяннікова 14 березня з’явилася в прямому ефірі каналу з плакатом, на якому було написано «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Перед цим Овсяннікова записала звернення, в якому висловила жаль через те, що допомагала російській пропаганді.

Окремі публічні діячі, зокрема, президент України Володимир Зеленський, схвально відгукнулися про вчинок Овсяннікової. Натомість чимало користувачів соціальних мереж розкритикували її за багаторічну роботу на російському державному каналі до моменту акції. Окремі коментатори також висловлювали припущення, що виступ Овсяннікової міг бути постановочним.