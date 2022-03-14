Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: ефір програми «Время» на Першому каналі був перерваний антивоєнною акцією

Ефір програми «Время», 14 березня 2022 року

Прямий ефір програми «Время» на Першому каналі російського телебачення 14 березня був перерваний антивоєнною акцією.

Відеозапис акції масово оприлюднюють користувачі соціальних мереж. На кадрах видно, як ведуча Катерина Андрєєва, сидячи у студії, розповідає про плани уряду РФ щодо пом’якшення наслідків від західних санкцій. У цей момент у студію зайшла жінка, стала за спиною ведучої з плакатом із написом «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть» і сказала: «Зупиніть війну!» і «Ні війні!».

За кілька секунд режисери програми «Время» перервали ефір кадрами заздалегідь підготовленого сюжету.

Пізніше стало відомо, що жінка, яка влаштувала акцію, є співробітницею російського Першого каналу. Як повідомляють ЗМІ, її звуть Марина Овсяннікова, у програмі «Время» вона працює редактором.

Відомо також, що до того, як влаштувати акцію, Овсяннікова записала відеозвернення, в якому назвала вторгнення Росії в Україну злочином, Росію – країною-агресором, а Володимира Путіна відповідальним за цю агресію. Овсяннікова закликала «негайно зупинити братовбивчу війну» і виходити на мітинги проти неї, нічого не боячись. «Вони не зможуть пересаджати нас усіх», – сказала вона.

Овсяннікова висловила жаль, що працювала на Першому каналі, «займаючись кремлівською пропагандою». «Мені зараз дуже соромно за це, що я дозволяла говорити брехню і зомбувати російських людей», – наголосила вона.

Після акції Овсяннікову затримали співробітники поліції РФ. Наразі вона перебуває на допиті.

Російське вторгнення на територію України розпочалося 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Майже одразу ж жителі різних російських міст почали виходити на акції протесту. На даний момент затримано загалом понад 15 тисяч людей. У багатьох активістів відбуваються обшуки.

Учасникам антивоєнних акцій, згідно з російським законодавством (зокрема, згідно з новим законом про покарання за «дискредитацію дій російської армії»), загрожують як великі штрафи, так і кримінальне переслідування.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG