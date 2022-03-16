«Ми отримали все, що просили»: Кулеба про рішення Міжнародного суду щодо Росії

Рішення Міжнародного суду (ICJ) задовольняє вимоги України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Таким чином він прокоментував рішення суду 16 березня, за яким Росія повинна негайно припинити бойові дії в Україні.

«Також Суд наказав зупинити будь-яке просування Збройних Сил РФ та підтримуваних нею нерегулярних сил територією України. Це саме те, чого вимагала Україна. Ми отримали все, що просили», – сказав Кулеба.

За словами голови МЗС, рішення суду важливе, тому що:

констатує «на найвищому юридичному рівні» факт повномасштабного вторгнення Росії та визначає, що безпідставна агресія Росії має припинитися

суд не знайшов доказів заявам Росії про «геноцид» на території України

13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє суддів із Росії та Китаю – «це потужний результат, який додає ваги рішенню»

рішення Суду є юридично обов’язковим до виконання відповідно до міжнародного права

рішення стане «точкою відліку» для інших юридичних та подальших політичних оцінок дій Росії

«Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча», – додав міністр.

За його словами, на останньому етапі розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Кулеба висловив впевненість, що й тоді суд стане на бік України.

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Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, 16 березня ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії.

Згідно з ним, Росія має «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України». Воно стосується також і підконтрольних Москві збройних угруповань.