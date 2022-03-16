В Україні щоранку о 9:00 буде хвилина мовчання – указ

Президент України Володимир Зеленський 16 березня підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00.

«Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії. Через терор, розвʼязаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну», – заявив Зеленський під час звернення 16 березня.

Як йдеться в указі, він набуває чинності з дня підписання.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити.​

Водночас в ООН додали, що реальні втрати є набагато вищими.