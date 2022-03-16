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В Україні щоранку о 9:00 буде хвилина мовчання – указ

Володимир Зеленський 16 березня підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський 16 березня підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Хвилина мовчання проводитиметься щодня о 9:00.

«Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії. Через терор, розвʼязаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну», – заявив Зеленський під час звернення 16 березня.

Як йдеться в указі, він набуває чинності з дня підписання.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити.​

Водночас в ООН додали, що реальні втрати є набагато вищими.

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