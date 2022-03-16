Байден анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів

Сполучені Штати виділяють додаткові 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, заявив 16 березня президент США Джо Байден, підписавши відповідну угоду.

За його словами, це збільшує обсяг допомоги Вашингтону Україні за останній тиждень до 1 мільярда гривень, загалом – до 2 мільярдів від початку роботи адміністрації Байдена. Допомога надаватиметься в тому числі через пряму передачу обладнання.

До пакету входять:

800 переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер»

2 000 ПЗРК «Джавелін», 1 000 одиниць легкого протиброньового озброєння та 6 тисяч протиброньових систем АТ-4

100 тактичних безпілотних літальних систем

100 гранатометів, 5 тисяч гвинтівок, 1 тисяча пістолетів, 400 кулеметів та 400 дробовиків

Понад 20 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, гранатометів та мінометів

25 тисяч бронежилетів та 25 тисяч шоломів

«Окрім американських систем протиповітряної оборони малої дальності, які українці активно використовують, Сполучені Штати також визначили та допомагають українцям придбати додаткові системи більшої дальності, на яких вже навчаються українські війська, так само як і додаткові боєприпаси для цих систем», – йдеться в заяві Білого дому.

За даними Сполучених Штатів, від початку повномасштабного російського вторгнення щонайменше 30 країн надали Україні безпекову допомогу.

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.