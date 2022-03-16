Зеленський закликав конгресменів США забезпечити вихід американських компаній із Росії

Президент України Володимир Зеленський 16 березня виступив відеозв’язком перед обома палатами Конгресу Сполучених Штатах. У ньому він, зокрема, закликав до посилення санкцій та виходу американських компаній із російського ринку.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку, в тому числі за військову допомогу, фінансування та економічний тиск на Росію. Він також особисто подякував президенту Джо Байдену за «особисту залученість та щиру відданість обороні Україні та демократії в усьому світі».

«Однак зараз правда в тому, що в найтемніший час для нашої країни, для всієї Європи я закликаю вас робити більше: нові пакети санкцій потрібні постійно, кожного тижня, доки російська військова машина не зупиниться. Обмеження необхідні для кожного, на кому тримається цей несправедливий режим», – заявив він.

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Президент України запропонував Штатам запровадити санкції проти всіх російських політиків, які залишилися на своїх посадах.

«Всі американські компанії повинні залишити російський ринок негайно, тому що він заповнений нашою кров’ю. Пані та панове члени Конгресу, будь ласка, візьміть на себе лідерство. Якщо у ваших округах є компанії, які фінансують російську військову машину, ведучи бізнес у Росії, ви маєте вплинути на них. Я прошу вас зробити так, аби росіяни не отримали жодного пенні, яке використають на знищення людей в Україні, руйнування нашої країни, руйнування Європи», – закликав Зеленський.

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Він також попросив закрити американські порти для російських товарів, додавши, що «мир важливіший за дохід».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Десятки компаній заявили про вихід із Росії.