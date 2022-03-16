США виділили Україні додатково 186 млн дол на гуманітарну допомогу – Блінкен

США виділили додатково Україні 186 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як йдеться у його заяві на сайті Держдепартаменту, «США надають понад $186 млн як додаткову гуманітарну допомогу для підтримки внутрішньо переміщених осіб та більш ніж трьох мільйонів біженців» з України.

Блінкен закликав гарантувати «безпечний вихід тим, хто хоче залишити міста», а також «сприяти безперешкодному гуманітарному доступу до України».

Від лютого поточного року США виділили на гуманітарну допомогу Україні близько 293 млн доларів, а за останні вісім років – приблизно 644 млн дол, зазначили у Держдепартаменті США.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, понад 3 млн біженців з України прибули до сусідніх країн. Найбільше – до Польщі (понад 1,8 млн), Румунії (понад 459 тис), Молдови (понад 337 тис), Угорщини (понад 267 тис).