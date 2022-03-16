УВКПЛ ООН зафіксувало загибель 726 і поранення 1174 цивільних через війну в Україні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити.

В ООН додають, що реальні втрати є набагато вищими.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження», – йдеться в повідомленні.

Це стосується, зокрема, Ізюму (Харківська область), Маріуполя і Волновахи (Донецька область), де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб, наголосили в УВКПЛ ООН.

«Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.