Чернігів: жертвами удару російських військових стали ще 10 цивільних, стояли в черзі по хліб

У Чернігові в одному зі спальних мікрорайонів обласного центру російські військові обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом, повідомляє «Суспільне» 16 березня.

За словами кореспондентки видання, обстріл стався близько 10-ї ранку. Який саме вид зброї був застосований, у повідомленні не вказується.

Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних жителів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».