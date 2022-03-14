У Чернігові внаслідок обстрілу з боку військ РФ загинули 10 людей – ОГП

У Чернігові внаслідок обстрілу з боку російських військових, за попередніми даними, загинули 10 людей, повідомили в Офісі генерального прокурора.

В ОГП додали, що за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 14 березня 2022 року окупанти вкотре обстріляли житлові будинки й інфраструктуру міста Чернігова… Важкою артилерією збройних сил РФ пошкоджено будівлю Національного університету «Чернігівська Політехніка», ринок «Привокзальний», оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію КП «Чернігівводоканал», адміністративну будівлю АТ «Чернігівгаз» та 4 транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що продовжують вживати «всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених РФ».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».