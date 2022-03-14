Військові РФ обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, загинула жінка – поліція

Російські військові 14 березня обстріляли одну з колон із мирними жителями, які евакуювалися з Гостомелю на Київщині, одна жінка загинула на місці, повідомила Національна поліція України.

«14 березня працівники Бучанського районного управління поліції разом з органами місцевого самоврядування забезпечили евакуацію 500 людей з Дмитрівки і Немішаєва. Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди і люди з інвалідністю, успішно дісталася місця призначення. По іншій колоні із чотирьох автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл», – повідомили у поліції.

«Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке зазнало поранень. На жаль, жінка померла на місці події», – додали в поліції.

Усі інші громадяни, які прямували в обстріляній колоні, продовжили рух і згодом дісталися до безпечного місця, повідомили правоохоронці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».