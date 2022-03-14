В Офісі омбудсмена повідомили про гуманітарні коридори на 14 березня

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 14 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

Гуманітраний конвой із міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.

Із сіл Богданівка та Нова Богданівка Київської області у напрямку міста Бровари (Нова Богданівка – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

Із села Бобрик Київської області у напрямку міста Бровари (Бобрик – Богданівка – Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

З міста Гостомель (військове містечко) Київської області до міста Білогородка (Гостомель – Буча – Михайлівка-Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білгородка – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Шпитки, Михайлівка-Рубежівка, Буча, Гостомель).

З селищ Немішаєве та Ворзель Київської області до міста Білогородка (Немішаєве – Березова – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Стоянка – Гореничі – Гнатівка – Білгородка). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Білогородка.

Із селища Дмитрівка Київської області до міста Білогородка (Дмитрівка – Гнатівка – Міла – Петрушки – Білогородка). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка).

З міста Сєверодонецьк Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ (через Бахмух).

З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов’янськ).

Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ).

З міста Новоайдар Луганської області до міста Слов'янськ Донецької області (Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ).

Читайте також: ДСНС повідомила про евакуацію майже пів мільйона людей

13 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювали 9, бо збройні сили РФ порушили домовленості, повідомила іцепрем’єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.