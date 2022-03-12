ДСНС повідомила про евакуацію майже пів мільйона людей

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє, що загалом від початку вторгнення Росії евакуювала більше ніж 487 тисяч людей, із них понад 102 тисячі − діти, повідомляє пресслужба відомства.

«Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 487 тис осіб, з них: дітей понад 102 тис та осіб з інвалідністю 5 368», − йдеться в заяві, оприлюдненій 12 березня.

На пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС співпрацює з Червоним хрестом України та органами місцевої влади, повідомляє відомство.

«Розгорнуто 81 намет для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу понад 205 тис осіб», − йдеться в заяві.

За минулу добу підрозділи ДНС 327 виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, повідомляє пресслужба.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні, 12 березня, мають відкритися 14 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів.

Ввечері 11 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що протягом дня не вдалося евакуювати людей з Ізюма, Маріуполя та Волновахи через дії російських військових.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.