З початку вторгнення Росія випустила понад 900 ракет по Україні – високопосадовець Пентагону

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія випустила вже 900 ракет по Україні, заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 14 березня.



Під ударом опинилися Маріуполь, Київ, Харків, Чернігів та інші українські міста з метою підкорити їхніх жителів, зазначив урядовець.



Незважаючи на бомбардування, загалом просування російської армії територією України майже всюди зупинилося.

«Відсутність прогресу значною мірою пояснюється українським опором. Кілька разів росіяни свідомо робили паузи, щоб перегрупуватися, але здебільшого затримка їхніх сил пов’язана з опором українців, а не через навмисну паузу з боку росіян», – повідомив високопосадовець Пентагону.

«Немає помітних змін у північно-західному просуванні на Київ, вони досі застрягли коло аеродрому в Гостомелі», – заявив він.

Щодо харківського напрямку він додав, що, за даними Пентагону, наразі на Ізюм рухається колона з близько 50-60 машин.

«Схоже, частина сил, що просувалися на Харків, пішла на Ізюм. Можливо, щоб скувати українські військові сили на сході», – заявив представник Міноборони США. Раніше 14 березня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що російські загарбники «роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм».

Високопосадовець Пентагону також заявив, що поки що немає ознак того, що Росія поповнює свої сили в Україні боєприпасами або військами зсередини Росії.

«100 відсотків зібраних ним (президентом Росії, – ред.) сил – уже в Україні. Ми не бачимо, щоб завозилося щось ще», – заявив він.

Чиновника також неодноразово запитували про додаткове постачання в Україну безпілотників, зокрема дронів турецького виробництва Bayraktar TB2.

«Щодо дронів, то ми знаємо, що українці застосовують їх доволі ефективно. І ми спілкуємося з союзниками і партнерами в регіоні і за межами регіону про додаткові можливості, які, на нашу думку, потрібні українцям для захисту найбільше. І це (безпілотники Bayraktar, – ред.), безумовно, одна з таких можливостей», – заявив високопосадовець Міністерства оборони США.

У Міністерстві оборони України 13 березня заявили, що Збройні сили України зупинили інтенсивне просування російських військ вглиб території України.

Масштабна війна Росії проти України триває 19-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».