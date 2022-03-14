Від початку війни Росія обстріляла вже 44 медзаклади – Український центр охорони здоровʼя

Від початку широкомасштабної військової агрсії Росії проти України російські війська обстріляли вже 44 медзаклади. Такими є дані Українського центру охорони здоровʼя.

Найбільше обстрілів зазнали медичні заклади на Харківщині: таких випадків зафіксували аж дев’ять.

По вісім обстрілів медзакладів відбулось у Київській та Луганських областях.

У Донецькій області внаслідок військової агресії було зафіксовано шість пошкоджень медичних установ.



У Чернігівській області – п’ять випадків, по три – у Житомирській та Миколаївських областях та по два – у Запорізькій та Сумській.

«Попри постійні обстріли і загрози, медичні заклади України продовжують працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Вони працюють попри вибиті вікна і відсутність електропостачання», – повідомляє Український центр охорони здоровʼя.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».