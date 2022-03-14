Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що люди сьогодні зранку мають можливість виїхати з міста по «зеленому коридору», ворог поки зберігає тишу. Про це він повідомив в коментарі «Новинам Приазов’я».

«На приватних автівках так, люди їдуть. Ми фіксуємо, десь з 9-10 години ранку по руху коридору ворог зберігає тишу. Тобто люди, які виїхали, вони доїхали до Бердянська. Їх там тримали ми бачили, але потім пропустили і вони їдуть далі», – сказав Андрющенко.



Він додав, що вже станом на 14 годину місто покинуло близько 150 автівок. Разом з цим він зазначив, що стопроцентных гарантій, що російські військові будуть зберігати тишу надалі, немає.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

У Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули вже 2 187 людей, повідомила міська рада ввечері 13 березня.