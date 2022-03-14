У Донецьку 20 людей загинули внаслідок влучання ракети. «Це однозначно російська ракета» – Міноборони України

У центрі окупованого російськими військами та їхніми проксі-формуваннями Донецька 14 березня внаслідок влучання частин ракети загинули 20 людей, ще 28 зазнали поранень, інформують інтернет-ресурси угруповання «ДНР». За їхніми даними, «в небі над містом було збито випущену українськими бойовиками балістичну ракету «Точка-У». Частини ракети впали в центрі Донецька – на вулицях Артема та Університетська».

Українська сторона наполягає, що не обстрілювала цивільну інфраструктуру окупованого з 2014 року обласного центру (на відео – з 7-ї хвилини 12-ї секунди).

«Це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас. Кожен із вас елементарно може подивитися, що російська пропаганда упродовж восьми років розповідала про те, що українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста. Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк за вісім років та можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють уже понад два тижні», – сказав офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».