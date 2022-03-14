Французький «палац доньки Путіна» коштував олігарху Тимченку 3 мільйони євро – «Схеми»

Вілла Alta Mira у місті Біарріц на південному заході Франції, яку днями захопив місцевий активіст, у 2007 році обійшлася родині російського олігарха Геннадія Тимченка у 3 мільйони євро. Тоді віллу оформили на компанію SCI ATLANTIC. Згодом у 2012 році акції цієї компанії оформили на фірму SCP ALTA MIRA, інтереси якої представляв Кирило Шамалов – російський підприємець, син друга Володимира Путіна Миколи Шамалова, а до 2018 року – зять президента Росії.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкту Радіо Свобода), посилаючись на внутрішню документацію французької компанії SCI ATLANTIC.

Згідно з планами забудови, вілла Alta Mira складається з декількох рівнів. На нижчому рівні розташовані їдальня, кухня, котельня, спальня, ванна, хамам, душ, кухня-вітальня, пральня, туалет, басейн і гараж. Поверхом вище – вітальня, туалет, ще одна кухня і головний вхід. На другому поверсі розміщені три спальні з туалетами і душовими. На третьому поверсі – камера зберігання.

Витяг на компанію за 2012 вказує на те, що компанією SCI ATLANTIC володіли пропутінський олігарх Геннадій Тимченко (російський олігарх, власник приватної інвестиційної групи Volga Group) та його дружина Олена. Причому обоє вказали, що народилися в Росії, але в угоді вказали, що є за національністю фінами.

Тимченка називають подільником Путіна по приватизації підприємств Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Олігарх перебуває під санкціями Британії, Сполучених штатів Америки та Європейського Союзу.

У 2012 році, відповідно до витягу з документів, Тимченки передали акції компанії SCI ATLANTIC (а разом із цим і віллу) іншій французькій фірмі – SCP ALTA MIRA. Її представляв Кирило Шамалов – російський підприємець, син друга Володимира Путіна Миколи Шамалова, а до 2018 року – зять президента Росії. Він заплатив за акції 10 тисяч євро.

Однак варто відзначити, що компанія SCI ATLANTIC вказувала, що має боргів на у 4,5 мільйона євро.

У документах від 2020 року вказано, що керівником SCI ATLANTIC, крім Кирила Шамалова, є Віктор Снакін. Це гравець московської хокейної команди «Айс Файтерс», якого у ЗМІ називають «асистентом колишнього зятя Путіна».

Видання «Європейська правда» з посиланням на видання The Insider повідомляло, що «у Біарріці місцевий активіст Пʼєр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна «Альта Миру», змінив замки і заявив, що вілла готова прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських біженців».

У ЗМІ віллу Alta Mira часто називають віллою доньки Путіна Катерини Тихонової.

У публікації йдеться, що на захопленій віллі за адресою 9 Аvenue du General Mac-Croskey Biarritz, крім журналу «ВВП. Стратегія розвитку» знайшлися документи щодо Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова. Серед іншого було знайдено копію паспорта Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Також виявили довіреність від 2009 року, виписанe «Геннадієм Тимченком, громадянином Фінляндії» на імʼя француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.