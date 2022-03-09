«Схеми» знайшли у російського олігарха Берьозкіна шість шале у Куршевелі

Наближений до Володимира Путіна російський олігарх Григорій Берьозкін, який заробляє на торгівлі нафтою та електроенергією в Росії, а також є власником російського медіахолдингу РБК та видавничого дому «Комсомольская правда», володіє шістьма шале у Куршавелі, що у Французьких Альпах, про що раніше було невідомо. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) і проєкту Scanner Project.

Французька нерухомість російського олігарха оформлена на французьку компанію SCI Sunny Day. Відповідно до документів, нею володіє сам Григорій Берьозкін та його дружина – Олена Берьозкіна.

А фірма, у свою чергу, володіє майном комплексу нерухомості Les Chalets Du Bhoutan вартістю 5 мільйонів євро.

Відповідно до даних із кадастрової карти Франції, ідеться про шість шале у Куршевелі біля однієї з гірськолижних трас.

Шале – це елітні готелі, вартість тижня проживання у якому може коштувати 150 тисяч євро.

Григорій Берьозкін – власник групи компаній ЄСН. Основні сфери діяльності компаній – нафтова промисловість та електроенергетика, медіа та венчурні інвестиції. Член ради директорів ВАТ «РЖД» (російська залізниця).

У 2017 році олігарх викупив у Михайла Прохорова медіахолдинг РБК. За інформацією vc.ru, Прохоров був змушений продати РБК Берьозкіну під тиском заступника глави адміністрації президента Росії Олексія Громова.

Також Берьозкін володіє російським видавничим домом «Комсомольская правда», у який входять газети і сайти, які, судячи з наповнення, ведуть проти України пропагандистську інформаційну кампанію.

Наразі Григорій Берьозкін не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

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Раніше «Схеми» і Scanner Project знайшли на півдні Франції одразу три маєтки російського олігарха Володимира Євтушенкова, чия корпорація виконує державні замовлення для Міністерства оборони Російської Федерації. А також віллу на Лазуровому узбережжі Франції, в комуні Сен-Жан-Кап-Ферра поблизу Ніцци, російського авіаконструктора корпорації, що випускає винищувачі СУ-30 – Олега Демченка.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні. До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник «Альфа-банку» Михайло Фрідман, голова «Промсвязьбанку» Петро Фрадков.

З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Окремо Сполучені Штати Америки, ЄС та Британія запровадили санкції проти президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.

Сам Путін заявив днями, що запроваджені Заходом проти Росії санкції «нагадують оголошення війни».