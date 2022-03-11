«Схеми» знайшли у керівника російського оборонного концерну віллу у Каннах

Євгеній Новицький – керівник російського оборонного концерну та соратник наближеного до президента Росії Володимира Путіна російського олігарха Володимира Євтушенкова – володіє компанією у Каннах, «прописаною» у елітній віллі з басейном.

Про це йдеться у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Євгеній Новицький – бізнес-партнер пропутінського олігарха Володимира Євтушенкова. З 2005 по 2015 рік очолював його холдинг АФК «Система». Нині – один із керівників оборонного концерну «РТІ Системи».

«РТІ Системи» входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв’язку, радіотехнічне обладнання. «РТІ Системи» виробляє і постачає Міноборони РФ стаціонарні радіолокаційні станції «Воронеж», які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об’єктів.

Також Міноборони РФ саме за допомогою «РТІ системи» розгорнуло цілу систему радіолокаційних станцій «Контейнер» вздовж російських кордонів, які здатні виявляти повітряні цілі на великій дальності.

Російський Forbes писав у 1997 році, що Євгеній Новицький підозрюється ФБР США у відмиванні коштів для «Солнцевського» організованого злочинного угруповання.

Французька компанія, яка зацікавила журналістів, називається SCI Natalya. А її засновниками є сам Євгеній Новицький та дружина Наталія.

Місце реєстрації компанії – адреса, за якою розміщено маєток із басейном – 36 Av Du Roi Albert 1er 06400 Cannes.

«І хоча у документах компанії, які вдалося дістати журналістам, не знайшлося відомостей про купівлю-продаж цієї вілли і її вартість, можемо припустити, що стороннім і непов’язаним особам реєструвати фірму за цією адресою просто не дозволили б. Відтак є вагомі підстави припускати, що ця нерухомість належить Новицьким», – відзначають журналісти.

Наразі Євгеній Новицький не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні.

До «чорного списку» потрапили представники бізнесу: Геннадій Тимченко, голова «Роснефти» Ігор Сєчин, голова «Транснефти» Микола Токарєв, засновник USM Holdings Алішер Усманов, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов, голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

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З чиновників до списку санкцій потрапили прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, віцепрем’єр Дмитро Чернишенко, міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін, міністр транспорту Віталій Савельєв і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Окремо Сполучені Штати Америки, ЄС та Британія запровадили санкції проти президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.