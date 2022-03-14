Російські війська намагаються захопити населені пункти в районі Ізюму – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вечірнє зведення про перебіг бойових дій в Україні 14 березня.

За даними командування, російські загарбники «роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм».

«На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України та громадянським супротивом місцевого населення. Не маючи значних успіхів, ворог продовжує нанесенням ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі відзначили посилення охорони українсько-білруського кордону підрозділами Збройних сил Білорусі.

За зведенням, українські війська продовжують оборонну операцію в Південній, Східній та Північній операційних зонах.

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У Генштабі Збройних сил України станом на ранок 14 березня повідомили, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1 249 бойових броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно меншу кількість втрат. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.