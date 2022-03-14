Провал «тріумфу» Росії в Україні. Чи Кремль вирішив вторгнутися в Україну на підставі помилкових даних своєї розвідки?

На наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російський депутат, а заразом й онук одного з найвідоміших дипломатів 20-го століття, В’ячеслав Ніконов, виступив у російському парламенті.

«Ворог буде розбитий і перемога буде за нами. Я в цьому не сумніваюся», – процитував депутат свого діда, який перед Другою світовою війною укладав угоду про ненапад із тодішнім міністром закордонних справ нацистської Німеччини. За умовою пакту Молотова-Ріббентропа країни-підписанти розділяли між собою Польщу та більшу частину Східної Європи.

Вже скоро три тижні війни, а прогнози російського політика так і не справдились.

Краще оснащена, могутніша та більша за розміром російська армія мала б зрівняти українське військо з землею. За прогнозами Кремля, російські сили мали зустрічати – якщо не з розпростертими обіймами, то хоча б швидким здаванням позицій. Український уряд мав розвалитися або втекти, а їхнє місце мали б швидко заповнити призначені Москвою чиновники.

Нічого з цього не сталося, а невідповідність прогнозів і реальності змусила аналітиків замислитись, де вони помилилися. Через це постало питання: чи неправильні рішення Кремля спирались на хибну інформацію?

«Все йде за планом»

Під час відеоконференції з президентом Володимиром Путіним 11 березня міністр оборони Росії заперечив помилковість даних російської розвідки.

«Володимире Володимировичу, все йде за планом», – сказав Сергій Шойгу, який є однією з найближчих довірених осіб Путіна. «Цього тижня ми повідомляємо про це щодня».

ЦРУ так не вважає.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на слуханнях Комітету палати з розвідки 8 березня заявив, що Путін і його головні радники недооцінили те, з якою силою боротимуться українські військові.

Москва недооцінила силу опору України та ступінь викликів для власного війська

«Я думаю, що Путін зараз відчуває злість і розчарування»,- сказав Бернс. «Його армія проявила себе вкрай неефективно».

Авріл Хейнс, директорка національної розвідки США, висловила тотожну думку під час цього слухання.

«Москва недооцінила силу опору України та ступінь викликів для власного війська, які ми зараз спостерігаємо, зокрема непродуманий план, моральні та значні логістичні проблеми», – сказала вона.

«Чорна скринька» Кремля

Іноземні спецслужби мають клопіт з розумінням й проникненням у директивний орган Кремля, відомим під назвою «чорна скринька». Впродовж місяців до вторгнення 24 лютого американська та західні розвідки повідомляли, що коло радників Путіна помітно скоротилося.

Незрозуміло, наскільки це пов’язано зі зменшенням довіри до радників. Навіть якщо це скорочення спричинене епідемією COVID-19, яка змусила Кремль ввести надзвичайно суворі правила «карантину» та «дезінфекції» охочих зустрітися з Путіним.

Незважаючи на це, найближчі радники Путіна мають репутацію найбільш нахабних членів уряду, серед яких й керівники Федеральньої служби безпеки, Міністерства оборони та інших.

Щонайменше один з них, Микола Патрушев, секретар Ради безпеки Путіна, висловився на підтримку теорій змови про розпад Радянського Союзу.

Згідно зі звітом, опублікованим російським досвідченим журналістом Михайлом Зигарем, крім Патрушева є й інший ідеолог й прибічник Путіна, заможний банкір Юрій Ковальчук. Його світогляд є тотожним світогляду Путіна, тобто «поєднує православну християнську містику, антиамериканські теорії змови та гедонізм». Юрій Ковальчук є другом і поплічником Путіна ще з ранніх 1990-х, коли майбутній президент Росії перебував у Петербурзі.

«На мою думку, наші директивні органи не просто не розумілися на питаннях України (як і на питаннях інших країн, що входили до складу СРСР), але й НЕ ХОТІЛИ розібратися у цьому», – йдеться у електронному листі Андрія Колесникова, політолога з аналітичного Московського центру Карнеґі.

На мою думку, російські директивні органи не просто не розумілися на питаннях України, але й НЕ ХОТІЛИ розібратися у цьому

«Вони перебувають у полоні ідеології та власного уявлення про реальність» – зазначив у листі Колесников. До прикладу можна навести «русский мир» – нечітко визначену історичну концепцію відновлення кордонів Росії 19 століття, яку активно пропагує Кремль.

Як і багато розвідувальних служб, Федеральна служба безпеки, відома як ФСБ, має підрозділи, які займаються політичним аналізом та розвідкою, що допомагає впливати на рішення очільників служб і, нібито, самого Кремля.

Підрозділ ФСБ, який проводить зовнішньополітичний аналіз – Дев’яте управління П’ятої служби – декілька тижнів перед війною, на початку лютого, доручив провести опитування громадської думки в Україні.

Путін у своєму телезвернені перед вторгненням багато говорив про невдачі українського уряду, вимальовуючи подібну до даних опитувань ФСБ картину

За даними Royal United Services Institute, лондонського аналітичного центру, який перевіряв результати опитувань, українці висловили широку недовіру до державних інституцій.

«Примітно, що Путін у своєму телевізійному звернені перед вторгненням багато говорив про невдачі українського уряду, вимальовуючи подібну до даних опитувань ФСБ картину», – йдеться у звіті RUSI.

«Можливо, опитування ФСБ правдиво відобразило думки, що панували в суспільстві на момент його проведення, однак воно мало що розповіло росіянам про зміну настроїв українців після вторгнення».

«Інформація дуже хороша», – сказав Нік Рейнольдс, аналітик з питань сухопутної війни в RUSI та один із співавторів звіту про опитування громадської думки. «Те, в який спосіб вони нею скористалися й використовують надалі є неоптимальним».

Опитування вплинули на прийняття рішень, і, схоже, дані було сприйнято неправильно

«Опитування вплинули на прийняття рішень, і, схоже, дані було сприйнято неправильно, бо це опитування відображало громадську думку лише в якийсь певний короткий час», – сказав Нік Рейнольдс під час розмови з Радіо Свобода. Опитування свідчать про те, що до війни українців турбували звичайні речі: ціни на продукти харчування і електроенергію, чи корупція.

«Якщо це було використано… якщо це було основою для очікувань на кшталт «Коли ми зайдемо в Україну, люди будуть радо нас зустрічати», то результати опитувань зазнали геть неправильного трактування», – сказав він.

Інтрига Кремля

Критика та інакомислення щодо вторгнення Росії в Україну губиться серед прихильників дій Москви. Головним чином це пов’язано з тим, що російська влада піддала цензурі будь-яке чесне висвітлення преси в Росії, примушуючи незалежні ЗМІ та соціальні мережі закритися, крім того слова «війна» та «вторгнення» заборонені до вжитку.

Якість російської аналітики, те, як Росія оцінює своє місце у світі, свідчать лише про її віддаленість від реальності

Однак 11 березня в репортажі іншого російського журналіста, що має надійні джерела інформації, повідомлялося про арешт керівника П’ятої служби ФСБ та його заступника. Їм було висунуто підозру в розкраданні коштів, призначених для проведення операцій в Україні.

У звіті Андрія Солдатова йдеться, що їх також звинувачують у свідомому поширенні неправдивої інформації про погану політичну ситуацію в Україні.

«Якість російської аналітики, те, як Росія оцінює своє місце у світі, як вона оцінює свої відносини з сусідами, як вона оцінює процеси, що відбуваються, свідчать лише про її віддаленість від реальності», – каже в інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Вони взагалі не мають реальної картини того, що відбувається у світі, в тому числі й в Україні», – сказав він.