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На київській Куренівці одна людина загинула і шестеро поранені – фотосвідчення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені. За його словами, рятувальники та бригади швидкої перебувають на місці події.

Рятувальники додали, що «поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку». Об 11:49 пожежу повністю загасили.

Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року
1 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року
Внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені. Київ, 14 березня 2022 року. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко
2 Внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені. Київ, 14 березня 2022 року.

Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ, 14 березня 2022 року&nbsp; &laquo;Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах&raquo;, &ndash; повідомив Кличко у Telegram.&nbsp; &nbsp;
3 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ, 14 березня 2022 року 

«Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах», – повідомив Кличко у Telegram. 
 
Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року​ &nbsp;
4 Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року​
 
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року. На місце події відразу прибули рятувальники та бригади швидкої
5 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року.

На місце події відразу прибули рятувальники та бригади швидкої
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року &nbsp;
6 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року
 
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року &laquo;Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів&raquo;, &ndash; повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram
7 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року

«Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів», – повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram
Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року
8 Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року Рятувальники додали, що &laquo;поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку&raquo;. Об 11:49 пожежу повністю загасили
9 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року

Рятувальники додали, що «поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку». Об 11:49 пожежу повністю загасили
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року Рятувальники та бригади швидкої, а також міський голова Віталій Кличко прибули на місце події &nbsp;
10 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року

Рятувальники та бригади швидкої, а також міський голова Віталій Кличко прибули на місце події

 
Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року. За словами міського голови Києва Віталія Кличка: &laquo;Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах&raquo;
11 Руйнування на Куренівці внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, Київ. 14 березня 2022 року.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка: «Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах»
Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року
12 Київ, Куренівка, 14 березня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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