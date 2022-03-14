На київській Куренівці одна людина загинула і шестеро поранені – фотосвідчення

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро поранені. За його словами, рятувальники та бригади швидкої перебувають на місці події.

Рятувальники додали, що «поміж житлових 5-ти та 10-поверхових будинків сталося загоряння у двох квартирах на 3-му та 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку». Об 11:49 пожежу повністю загасили.



