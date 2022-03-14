Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня, повідомила пресслужба парламенту 14 березня.

«Верховною Радою України було одержано проект закону про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 7168). Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня», – йдеться в повідомленні.

У пояснювальній записці до документа необхідність його ухвалення пояснюється «триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України».

24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії був запроваджений воєнний стан.