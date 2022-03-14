Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня, повідомила пресслужба парламенту 14 березня.

«Верховною Радою України було одержано проект закону про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 7168). Документ передбачає продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 26 березня», – йдеться в повідомленні.

У пояснювальній записці до документа необхідність його ухвалення пояснюється «триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України».

24 лютого в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії був запроваджений воєнний стан.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG