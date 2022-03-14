Російські військові убили українського фізика Василя Кладька – НАН України

У Ворзелі на Київщині російські військові убили фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України Василя Кладька. Про це повідомило відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.

«13 березня у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Кладька», – повідомляє НАН.

За словами колег, Кладько вивозив із Ворзеля свою родину. Дружина та онуки встигли виїхати, а «Кладько затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти».

«А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі», – написали у НАН.

Професору Василю Кладьку було 65 років. Він народився на Рівненщині. У 1986 році він захистив кандидатську роботу, у 2000-му – докторську. У 2015 році Василя Кладька було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.