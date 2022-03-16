Український персонал ЧАЕС відмовляється залишати станцію –  «Енергоатом»

​Український персонал ЧАЕС відмовляється залишати станцію. Про це повідомляє «Енергоатом».

«На пропозицію змінитися або звільнити станцію українські атомники відповіли відмовою, розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів. Також, якщо персонал покине станцію, російські загарбники можуть замість них завезти новий персонал із «Росатому», – пояснюють у державному підприємстві.

У «Енергоатомі» додають, що комунікація між українськими співробітниками захопленої ЧАЕС та російськими військовими «фактично відсутня», а останні «поки не втручаються у виробничий процес».

За даними держпідприємства, на ЧАЕС нині перебуває 103 працівники.

«Персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає», – зазначають у «Енергоатомі» та додають, що станом на 16 березня радіаційний фон на ЧАЕС та навколо неї не змінився і перебуває у межах допустимих норм.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС УуМАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».