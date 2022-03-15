Луганщина – наразі один з найбільш гострих напрямків, де російські війська продовжують активні наступальні дії. Близько 70% територій регіону захоплені. Підконтрольні Україні райони постійно зазнають обстрілів з артилерії та авіації. Влада області заявляє про критичну гуманітарну ситуацію. Водночас, військові протягом доби відбили наступи на центральні міста регіону.



Постійні обстріли, труднощі з евакуацією, пошкодження інфраструктури та комунікацій, проблеми зі зв’язком – наразі це реальність, з якою щоденно стикаються жителі підконтрольної Україні території Луганської області. Ось як ситуацію на сьогоднішній день коментує керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай:

Щодо пошкодженої інфраструктури та комунікацій – відновлювати майже нічого

«Через обстріли допомогу вкрай важко доставляти до громад. Окупанти продовжують обстрілювати головні міста області, через це сьогодні не було загального гуманітарного коридору. Автобуси благодійного фонду, який нам допомагає з евакуацією людей, потрапили сьогодні під вогонь російської армії. Вивести людей не вдалося. Завтра очікуємо на режим тиші, щоб відновити повноцінну евакуацію. Щодо пошкодженої інфраструктури та комунікацій – відновлювати майже нічого»,– пише Сергій Гайдай.

Виходять з бомбосховищ із сонцем. Сєвєродонецьк

Вже більше тижня постійним обстрілам піддається адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк. Місто, яке в 2014 році пережило бойові дії та окупацію, знову переживає складні часи. І вони більш складні, ніж було 8 років тому. Місто обстрілюють щодня. Зранку, вдень, вночі. Тихо може бути максимум годину, розповідає місцева жителька Аліна (ім’я змінено з міркувань безпеки).

Нові райони міста розбиті дуже сильно. Палають будинки, квартири, все!

«Нові райони міста розбиті дуже сильно. Палають будинки, квартири, все! Опалення там нема більше 2 тижнів, як і електрики, і газу. Люди готують у дворах на вогнищі їжу, так гріють також воду. На все місто в кращому випадку працює 2 супермаркети. Інколи і вони зачинені. Вони майже пусті, цукру і круп немає. Сіль також доводиться пошукати. Я вже не кажу про гігієнічні засоби, у тому числі жіночі. Їх знайти практично неможливо. Зовсім! Що є на складах, те і возять. Масло, хліб пече пекарня щодня і продає, молочка, інколи яблука/мандарини привозять, м’ясо також привозять інколи. Цибуля, буряк, капуста, картопля бувають частіше на базарі. Але один згорів базар, в інший прилітає періодично, тож там не завжди торгують», – розповідає Аліна.

Про наслідки руйнувань у місті можна дізнаватися з фотографій, що виставляють міцеві жителі.

Гуманітарну допомогу привозять. Щоправда тривалий час її роздавали лише в новій частині міста. Тепер є пункт і в старій частині. Тож місцевим ближче буде йти по гуманітарну допомогу. Загалом людей по місту не багато. Принаймні на вулиці.

Порожньо на вулицях. Людей дуже мало

«Людей дуже мало. Ото, де працює банкомат, або магазин, там люди є. Як сонечко виходить, то з підвалів виходять погрітися. Максимум зранку йдуть за їжею, по обіді вже повертаються, і по домівках. Порожньо на вулицях. Через поганий Інтернет, магазини з терміналами майже не приймають картки, найчастіше просять готівкою. А зняти їх взагалі важко і довго. Я стояла у черзі близько 3 годин», – розповідає Аліна.

Ось ще одне відео з Сєвєродонецька:

Також, за її словами, сильно обстрілюють сусіднє Рубіжне. Там також багато пожеж. З Сєвєродонецька гарно видно, як горить місто. Зв’язку з Рубіжним майже немає. Там також вже декілька днів практично немає електрики. Ось відео, розміщене в одному з каналів в соціальних мережах. Точна дата зйомки невідома. Але активні бої за Рубіжне почалися не так давно.

Сьогодні там снаряди влучили в пологовий будинок.

Видавали по три курячі стегенця. Лисичанськ

Поряд з Сєвєродонецьком ще одне велике місто Луганщини – Лисичанськ. Воно також піддається атакам російських військ. Тут також ситуація залежить від районів. Найскладніше в районі РТІ (заводу гумо-технічних виробів). Там через обстріли немає електрики, води та опалення. Ближче до центра електрика, вода та опалення є. Але проблеми зі зв’язком та продуктами, розповіла лисичанка Марія (ім’я змінено з міркувань безпеки).

На ринку змогли купити лише цукерки та чай

«З продуктами біда. У супермаркетах полиці порожні. Лишилися лише дорогі продукти, та й то вже небагато. Хліб підвозять. Величезна черга до «Сім'ї» (місцева мережа магазинів, – ред.), туди ще щось завозять. Кажуть, видавали по три курячих стегенця на руки. На ринку змогли купити лише цукерки та чай. Гуманітарку привозять, але дуже мало» , – говорить Марія.

Також активні бойові дії йдуть поблизу Попасної та гірської громади. За даними обласної адміністрації, там вже давно проблеми з комунікаціями. І практично немає можливості туди щось завезти з гуманітарної допомоги через постійні обстріли.

Окуповані населені пункти

На захоплених російськими військами територіях окупанти встановлюють свою владу, а також комендантську годину. Про це можна судити з тих пропагандистських матеріалів, які вони розміщують в соціальних мережах.

На окупованих територіях немає зв’язку по жодному з українських мобільних операторів. З людьми можна зв’язатися лише через інтернет, в кого він є. Відомо, що там вже увімкнули російські канали. Гуманітарна ситуація також складна: продукти в магазини везуть нечасто. І здебільшого, це залишки того, що накопичилося на складах ще до початку вторгнення.

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