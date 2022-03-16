«Київ вистоїть!»: Залужний назвав оборону столиці стратегічним завданням

Перед навалою російських військ українська столиця вистоїть – наразі оборона Києва є стратегічним завданням, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Оборона Києва – наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються самі містяни. Київ вистоїть!», – йдеться у заяві Залужного в фейсбуці.

У Києві нині діє посилена комендантська година, яка розпочалася 15 березня о 20:00, та триватиме до 7:00 17 березня.

Вранці 16 березня внаслідок потрапляння уламків, випущеного російськими військами снаряду у житловий будинок в Шевченківському районі Києва, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверхах, а також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. За попередніми даними, дві людини постраждали. Рятувальники евакуювали майже 4 десятки людей.